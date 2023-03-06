Olan Ersan Şen'e oldu

"Altılı Masa" krizi devam ederken televizyon ekranlarından Akşener'e yaptığı çağrıda, "Aday bulamıyorsanız beni aday yapın" minvalinde açıklamalarda bulunan Ersan Şen'e dönüş yapan Akşener, "Ciddiyseniz görüşelim" şeklinde davette bulunmuştu. Şen, Akşener ile yaptığı görüşmeyi canlı yayında heyecanlı bir şekilde açıklamış ve duyan herkes şaşırmıştı. Ancak aradan birkaç saat geçtikten sonra İyi Partililer, Ersan Şen'in sadece "teşekkür için arandığı" açıklamasında bulundu. Son olarak Akşener'in kesin olarak dönmesi ise Ersan Şen'i bir kez daha gündeme getirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmesinin ardından Hukukçu Ersan Şen, İYİ Parti'nin adayı olabileceğini açıklamıştı. Akşener'in görüşme trafiğinin ardından bugün 6'lı Masa'ya tekrar oturması sonrasında Şen, sosyal medyada gündem oldu.

CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'nın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Talep gelmesi durumunda görevden kaçmayacağını belirten Ersan Şen, "Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Sayın Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." ifadelerini kullandı.

AKŞENER REKLAM ARASINDA ŞEN'İ ARADI

Program devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reklam arasında Meral Akşener tarafından arandığını söyleyen Ersan Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.

"ARAMANIN AMACI ADAYLIK DEĞİL TEŞEKKÜRDÜ"

Kulislerde Şen'in İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulurken İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır, Ersan Şen sorusuna ise katıldığı canlı yayında şöyle yanıt verdi: "Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Meral Akşener ise bugün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme trafiğinin ardından masadaki kriz aşıldı ve Akşener 6'lı Masa toplantısına katıldı. Bu gelişmenin üzerine Şen'in ismi Twitter'da gündem oldu.