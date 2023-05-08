Okuyucular Cemaatinden 14 Mayıs açıklaması

Nur talebeleri Okuyucular kolunun ileri gelenlerinden Yılmaz Bayramoğlu ağabey, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebesi ve manevi evladı Yılmaz Bayramoğlu ağabey, 14 Mayıs 2023 seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca ile yol ve dava arkadaşlığının olduğunu belirten Bayramoğlu ağabey, merhum Erbakan’ı “Erbakan Hocamla büyük bir beraberliğim olmuştu. Çok sevdiğim bir muhteremdi.” diye yad etti.

Erdoğan’ın Risale-i Nur’lara desteğini hatırlattı

Bayramoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatanımız için, milletimiz için çok büyük hizmetlerde bulundu.” dedikten sonra Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Risale-i Nur Külliyatı’na destek verdiğini hatırlatarak, “Risale-i Nur’ların Diyanet’te basılmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceklerini açıklayan Yılmaz Bayramoğlu, “Ayasofya Camisi’ni açtı. Ancak daha hizmeti bitmedi. Bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmesini çok arzu ediyoruz. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımızı seçimlerde destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçeceğiz inşallah.” dedi.

‘Desteğimiz babası gibi ferasetli olan Erbakan’a’

Cumhur İttifakı’na katılması ile birlikte yüzde 7 baraj sorununu aşan Yeniden Refah Partisi’ne İslami dernek ve vakıfların ilgisi artarak devam ediyor. Bayramoğlu ağabey de milletvekilliği seçiminde Erbakan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Yılmaz Bayramoğlu ağabey , Milletvekilliği seçimleri için kime destek vereceklerini de şöyle anlattı:

Milletvekilliği seçimlerinde rahmetli babası gibi ferasetli davranan, Cumhurbaşkanımızın önünü açan, sayın Fatih Erbakan’ı destekliyorum. İnşallah Fatih Erbakan beyefendi Meclis’e girecek, büyük hizmetlerde bulunacak.

Yılmaz Bayramoğlu ağabey, sözlerini şu temenni ile tamamladı: Bu seçimlerde inşallah her evden hem Tayyip Erdoğan’a hem de Fatih Erbakan’a bir oy çıkacağını ümit ve arzu ediyorum.

Yılmaz Bayramoğlu, babası Hıfzı Bayram Efendi tarafından Afyon’a gönderilerek henüz 8 yaşında iken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile tanışmış ve manevi evladı olmuş, basım yasağı olduğu yıllarda Nurların el yazısı ile neşrini yapmış, Bediüzzaman Hazretleri’nin tebriğine mazhar olmuş, yazdığı mektuptaki rüyası çıkınca ‘Masum Yılmaz’ ismi ile Nur Mektuplarında bahse konu olmuş, Bediüzzaman Hazretleri tarafından ilim tahsil etmek üzere üniveriste sonuna kadar okutulmuştur.