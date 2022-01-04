Okul çevresinde pitbull dolaştırdı, cezayı yedi
Sivas'ta okul çevresinde pitbull dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza kesilirken köpek barınağa teslim edildi.
Gündem 04.01.2022, 22:31
Sivas'ta okul çevresinde gezdirilen yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi.
Fatih Mahallesi'nde E.B'nin (16), Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirdiğini görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen ekipler F.B'ye 14 bin 982 lira ceza kesti, pitbull cinsi köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.
Kayseri'de yasaklı ırk iki köpek yakalandı
Kayseri'de de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde arazide yasaklı ırk iki köpeğin olduğu ihbarı aldı.
Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle birlikte iki köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdü.
Kaynak: AA
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