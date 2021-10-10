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Oğuzhan Asiltürk için Kur'an-ı Kerim okundu

1 Ekim'de vefat eden eski Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

Gündem 10.10.2021, 00:10
Oğuzhan Asiltürk için Kur'an-ı Kerim okundu

 Eski Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de hayatını kaybeden Asiltürk için düzenlenen programa, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#oğuzhan asiltürk #kuranı kerim
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