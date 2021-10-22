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Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı! Adli süreç başlatıldı

Aksaray Üniversitesinde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi hakkında adli süreç başlatıldı.

Gündem 22.10.2021, 22:08 22.10.2021, 22:09
Öğretim üyesinin doçentlik belgesi sahte çıktı! Adli süreç başlatıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan bir öğretim üyesinin atamasını iptal ederek hukuki süreç başlattı.

ASÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül'de bir öğretim üyesinin İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine yapılan atamasının bugün itibarıyla iptal edildiği vurgulandı.

Öğretim üyesi hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan; öğretim üyesinin üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır."

#Aksaray Üniversitesi
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