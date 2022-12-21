Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin davada sanığa verilen ceza belli oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Kemal Ayyıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Hasan Kılıç, sanığın indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün bir süredir sevgili olduklarını, ekonomik sıkıntılar yaşayan sanığın olay günü maktulden para istediğini belirterek, maktulün parayı vermemesi üzerine tartışma yaşandığını, maktulü bir çok kez bıçaklayan sanığın ziynet eşyalarını aldığını, evi ateşe verdiğini ve olaya müdahaleye gelen polislere karşı direndiğini kaydetti.

Mütalaada sanığın "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan beraati, "nitelikli kasten öldürme, silahla konutta yağma ve mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Kemal Ayyıldız ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında "Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Adalete güveniyorum." diyerek, maktulü öldürmediğini ifade etti.

Sanığa indirim uygulanmadı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Kemal Ayyıldız'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 2 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ise yeterli delil olmadığı için beraatine karar verdi.

Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki avukatı Hasan Kılıç, "Aylin hanımın gözü arkada kalmadı. İlk günden beri takip ettiğimiz süreç bugün neticelendirildi." diyerek sanığa hiçbir açıdan indirim maddeleri ve haksız tahrik indiriminin uygulanmadığını ifade etti.

Maktul Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer ise hiçbir kararın ablasını geri getirmeyeceğini söyleyerek, "Ben avukatlarıma ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor." şeklinde konuştu.

Olay

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız (32), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ayyıldız'ın, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.

İddianamede sanık Ayyıldız'ın ayrıca "silahla konutta nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "mala zarar verme" suçundan 8 aydan 6 yıla, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, "bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık"tan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.