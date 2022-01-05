Öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Gündem 05.01.2022, 16:57
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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