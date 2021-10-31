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Öğrencilere "yurtlara başvurun" çağrısı

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yüksek kira nedeniyle ev bulmakta zorlanan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardaki boş kontenjanları değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Gündem 31.10.2021, 10:52 31.10.2021, 10:55
Öğrencilere "yurtlara başvurun" çağrısı

Alişarlı, AA muhabirine, YÖK Başkanı'nın katılımıyla üniversitede düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısında, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün kendilerine sunduğu KYK verilerine göre, Batı Karadeniz'deki 14 ilde bulunan yurtlarda çok sayıda boş kontenjanın olduğunu söyledi.

Bolu'da KYK yurtlarında 1200 kişilik boş kontenjanın olduğuna dikkati çeken Alişarlı, "Bu sayılara göre kız öğrenci yurtlarında doluluk oranı yüzde 90, erkek öğrenci yurtlarında boşluk çok daha fazla görülüyor. Bölgemizdeki 14 ilin kontenjan verileri, genel örnekliği sağlayacak kadar büyük oranda. Bu sayılara göre, bölgemiz illerindeki KYK yurtlarında 1000 ila 2000 arasında boş kontenjan olduğu, dolayısıyla aslında yurt sorunu olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Alişarlı, yurtların yetersiz kaldığı, öğrencilerin mağdur olduğu gibi asılsız ve mesnetsiz söylentilerle bir provokasyon yapıldığını vurgulayarak, "Bunu rahatlıkla söylüyorum ki resmi kaynaklara göre, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği sahamızdaki illerimizin hiçbirinde yurt kontenjanlarında bir sorun bulunmuyor." dedi.

Öğrencilere kiralanan evlere de değinen Prof. Dr. Alişarlı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin ev kiralamada yüksek fiyatlardan şikayet ettikleri, bu konuda sıkıntılar olduğu ortada. Yüz yüze eğitime dönülmesiyle kiralık ev ihtiyacının birden artması ve mevcut ev miktarının az olması nedeniyle kimi ev sahiplerinin fiyatları artırdıklarını, kimilerinin de daha makul davrandıklarını biliyoruz. Çağrımız, öğrencilerimizin KYK yurtlarındaki boş kontenjanları değerlendirmeleridir."

- "Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz"

Aşı olmadan salgın hastalıkları engelleme şanslarının olmadığını vurgulayan da Alişarlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüsler yapıları gereği hayatta kalmak için sürekli mutasyona uğramaktadır. Pandemi sürecinde sürekli aşı geliştirirsiniz ama virüs de değiştiği için aşı fayda etmez. Şimdi işin başında bu virüs ciddi değişime uğramamışken hızlı şekilde aşılama yaparak virüsü kontrol altına alma şansımız var. Bu fırsatı değerlendirmek istediğimiz için halkımıza en baştan beridir sürekli çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıların hedefi, toplum sağlığını korumaktır. Asla bir baskı unsuru olarak görülmemesi gerekiyor. Rahatlıkla söylüyoruz ki, pandemiden kurtulmanın şimdilik başka yolu yok. Verilere bakıldığında ölüm oranı, aşı olmayanlarda çok yüksek. Halkımızı korumak ve ülkemizin tüm sistemlerinin tekrar kapanmalara gitmeden çalışabilir olmasını sağlamak için aşılamaya destek veriyoruz."

Rektör Alişarlı, BAİBÜ öğrencilerinin yüzde 85 ile yüksek oranda aşılamaya sahip olduğunu, bu sayede herhangi bir aksaklık olmadan eğitim öğretimi sürdürdüklerini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

#Mustafa Alişarlı
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