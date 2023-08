Öğrencilere vergisiz verilecek telefonlar belli oldu

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları açıkladı.

Öğrencilere verilmesi planlanan ÖTV'siz telefon konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Özellikle yoğun olarak iPhone markasının üzerinde durulmuştu.

Cem Küçük, "Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları" listesini kendi X hesabı üzerinden duyurdu.

İşte Cem Küçük'ün atmış olduğu tweet:

Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5