Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü?
Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği verileceğine dair sosyal medyada hızla yayılan mesajı görenler merakla soruyor: "Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü?"
Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü, gerçekte böyle bir kampanya veya hükümet kararı var mı soruları merakla soruluyor. Öğrencilere ücretsiz dizüstü bilgisayar meajını görenler tereddüt içerisinde soruyor.
Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, öğrencilere ücretsiz dizüstü bilgisayar verileceği yönünde iddialarda bulunuluyor.
Mesajla birlikte gönderilen linkte ise bir form bulunuyor. Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü?
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GERÇEK Mİ?
Formu doldurarak gönderenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor.
Başta WhatsApp olmak üzere sosyal medyada hızla yayılan mesajda aynen şöyle deniliyor:
2023 Öğrenci Dizüstü Bilgisayar Programı Başvuruları Başladı
Bu program, maddi sebeplerden dolayı kendine laptop alamayacak durumda olan ve eğitim düzeyine göre laptop ihtiyacı olan tüm öğrencilere açıktır.
2023'te 960.000'den fazla öğrenciye öğrenimlerini geliştirmeleri için ücretsiz dizüstü bilgisayar verilecek
Başvurular başladı ve başvuru yapan öğrenciler laptoplarını almaya başladı.
Kayıt olun ve buradan başvurun
LİNKE TIKLAYINCA NE OLUYOR?
Linke tıklayınca karşınıza şöyle bir form çıkıyor:
Bu formları dolduranlar bilgilerini dolandırıcıların eline vermiş oluyor.
Bu nedenle kesinlikle ne linke tıklayın ne de formu doldurun.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9