Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü, gerçekte böyle bir kampanya veya hükümet kararı var mı soruları merakla soruluyor. Öğrencilere ücretsiz dizüstü bilgisayar meajını görenler tereddüt içerisinde soruyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, öğrencilere ücretsiz dizüstü bilgisayar verileceği yönünde iddialarda bulunuluyor.

Mesajla birlikte gönderilen linkte ise bir form bulunuyor. Öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği mesajı gerçek mi, virüs mü?

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GERÇEK Mİ?

Formu doldurarak gönderenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Başta WhatsApp olmak üzere sosyal medyada hızla yayılan mesajda aynen şöyle deniliyor:

2023 Öğrenci Dizüstü Bilgisayar Programı Başvuruları Başladı



Bu program, maddi sebeplerden dolayı kendine laptop alamayacak durumda olan ve eğitim düzeyine göre laptop ihtiyacı olan tüm öğrencilere açıktır.

2023'te 960.000'den fazla öğrenciye öğrenimlerini geliştirmeleri için ücretsiz dizüstü bilgisayar verilecek

Başvurular başladı ve başvuru yapan öğrenciler laptoplarını almaya başladı.

Kayıt olun ve buradan başvurun

LİNKE TIKLAYINCA NE OLUYOR?

Linke tıklayınca karşınıza şöyle bir form çıkıyor:

Bu formları dolduranlar bilgilerini dolandırıcıların eline vermiş oluyor.

Bu nedenle kesinlikle ne linke tıklayın ne de formu doldurun.