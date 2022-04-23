banner38

OGM: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız

Bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracı kullanacaklarını söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık" dedi.

Gündem 23.04.2022, 12:05
OGM: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Milli Türk Talebe Birliği tarafından Kahramanmaraş'ta oluşturulan Kudüs Hatıra Ormanı'nın fidan dikim töreni sonrasında konuştu.

Karacabey, geçen yıl meydana gelen orman yangınlarının ve diğer doğal afetlerin iklim değişikliğinin sonuçları arasında yar aldığını anlattı:

"Bütün dünyada sellerin, su baskınlarının yaşanacağı, ifade ediliyordu. Bunlar afet, bu afetlerden tamamen korunmak ve yaşanmasını engellemek mümkün değil. Biz en aza indirmek ve hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. Ülke olarak bizler de yaşanması muhtemel orman yangınlarına doğru hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi 15 gün süren ve ülkemizin 54 ilinde 747 orman yangınıyla mücadele ettik. Çok zor bir zaman geçti ve yaklaşık 140 bin hektar ormanımız zarar gördü. Aynı döneme baktığınızda İtalya, İspanya, Yunanistan'da ve Avrupa'da çok büyük orman yangınları oldu. Amerika'da aynı dönemde başlayan yangınlar tam 105 gün sürdü. Bu sürede yaklaşık 1,5 milyon orman alanı kül oldu gitti."

"Helikopter sayımızı bu yıl 55'e çıkardık"

Kurum olarak orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yılki hazırlıkların tamamlama aşamasında olduğunu aktaran Karacabey, "Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39'du bu yıl 55'e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak" diye konuştu.

"Kara savunması ekibimize 5 bin kişi daha dahil edeceğiz"

Hazırlıkların sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını belirten Karacabey, yangınla mücadele konusunda kamuoyunda yanlış algılar olduğunu söyledi:

"Kaliforniya'da 105 gün süren yangında 170 hava aracı çalıştı. Ama ülkemizde 15 günde 747 yangın söndürüldü. Bu hava araçlarının yanında kara birliklerimizin de yetişmiş insan gücümüzün ve işini severek yapan, ormanı söndürmeyi vatan savunması olarak gören gayretli ekibin çalışmasıyla gerçekleşti. İnşallah bu yıl kara savunması ekibimize 5 bin kişi daha dahil ediyoruz. Ayrıca sadece kendi ekibimiz değil, orman yangın gönüllüleri de aramıza katılıyor. Geçen yıl 13 bin olan gönüllü sayısı 90 bini geçti. Gönüllü sayımızın 100 bini geçmesini hedefliyoruz.

Adalet Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile bu yıl ilk defa cezasını açık cezaevlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştıracağız. Bütün bunlarla beraber yangınlarda en önemli unsurlardan birisi erken haber alınması ve erken müdahale edilmesidir. 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'larımızın bu yıl sayısını artıracağız ve 8'e çıkarıyoruz. Yangınları daha erken haber alıp daha kısa sürede müdahale etme imkanımız olacak."

Fidan dikim törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve ilgililer katıldı.

Yorumlar (0)
banner35
20
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
banner23