Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 839'uncu gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eylem yapan Necibe Çiftçi, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

"Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü." diyen Çiftçi, oğlu için mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Çiftçi, "Oğlum için buradayım. Yaz, kış, soğuk, pandemi demeden bu mücadeleye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Ciğerimi benden aldılar. Oğlum için elimden geleni yapacağım." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum kaç, gel. Kardeşini de şehit ettiler. Yeter artık, bizi acılar içinde bırakma. 3 yıl oldu burada yolunu gözlüyoruz. Askere, polise teslim ol." diye konuştu.

İki yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Celil Begdaş da evlatlarına kavuşmak için eyleme devam edeceklerini ifade etti.

Begdaş, dağdaki tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.