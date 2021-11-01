Ödüllü narkotik polisi eroinle yakalandı

Adana’da 20 Mart 2019’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayıp ödüllendirilen polis memuru Cumhur Acarca (40), Konya Emniyeti’nin takibine takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonrası Acarca’nın kullandığı otomobil 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda durduruldu.

POLİSE ÇARPIP KAÇTI

Acarca uygulama noktasındaki polis memuruna çarpıp kaçınca, ekipler peşine düştü. Ereğli-Adana karayolunda başka bir otomobile daha çarpan Acarca, 60 kilometre süren kovalamacanın ardından ancak yakalanabildi. Yanında bulunan eşi ile birlikte gözaltına alınmak istenen Cumhur Acarca polislere direnince arbede çıktı. Bu sırada bir polis memurunun parmağı kırıldı, diğeri ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güçlükle etkisiz hale getirilen Acarca’nın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Acarca ile eşi Nurcan Acarca sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 yıl önce başarı belgesi aldı

2019’da uyuşturucu hap sevkiyatı ihbarı üzerine Adana Sarıçam’da kaçmaya çalışan şüphelileri görev arkadaşı ile sıkı takip sonucu yakalayan Cumhur Acarca, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından makamında kabul edilmişti. Türk Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile diğer polis memuruna “Başarı Belgesi” vermişti.