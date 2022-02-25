Odessa'da vurulan Türk gemisi Yalova'ya getirildi

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında roket isabet eden Türk yük gemisi, Yalova'nın Altınova ilçesinde onarılacak.

Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupiter gemisi Altınova'daki Sefine Tersanesi'ne ulaştı.

Yasa Jupiter'e kılavuz gemiler de eşlik ederken tersanede sağlık ve polis ekipleri de hazır bulundu.