Ödemiş'te tek katlı evde yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Gündem 01.02.2022, 07:55
Yazlı Mahallesi'nde Mustafa Sezgin'e ait tek katlı evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının Mustafa Sezgin ve ailesinin misafirlikte olduğu esnada çıktığı öğrenildi.
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