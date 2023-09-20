O lise öğrencisi gözaltına alındı

İstanbul'da bir lisede elindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafa uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tepki topladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada liseli şahsın gözaltına alındığı aktarıldı.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.

Sosyal medya hesabı 'X'te paylaşılan videoya göre E.S. isimli bir lise öğrencisinin yaptığı saygısızlık gözler önüne serildi.

Videoda liseli olduğu öğrenilen bir gencin kitaptan kopardığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yaptığı görüldü.

Atatürk'ün fotoğrafını cinsel uzvuna süren gencin o anları izleyenlerin tepkisini çekti.

Görüntüyü izleyenlerin bir kısmı E.S.'nin gösterdiği saygısızlık nedeniyle gözaltına alınması gerektiğini söyledi.

Ortaya atılan bir başka görüş ise liselinin yaşının küçük olması nedeniyle daha uygun bir ceza verilmesinin doğru olacağı savunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili gece saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan ve 17 yaşında olduğu öğrenilen gencin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, "20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır. Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır." denildi.