O katliamın üzerinden tam 28 yıl geçti

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarının 5'i çocuk 33 kişiyi kurşuna dizerek yaptığı katliamın izleri aradan geçen 28 yıla rağmen unutulmuyor.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi, 25 Ekim 1993'te gasp ettikleri kamyonetle gelen PKK'lı teröristlerin en vahşi sivil katliamlarından birini yaşadı.

Mahalle kahvehanesinde o gece haberleri seyretmek için toplananlar ile dışarıdan çevirdikleri genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan teröristler, bu katliamda 5'i çocuk 33 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden Yavi halkı, aradan geçen 28 yıla rağmen bir gün bile unutmadıkları katliamı ve yaşadıkları acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.

Saldırıda şehit olan yakınlarının mezarına her fırsatta giderek dua eden vatandaşlar, yapılan bu hain saldırıyı kınıyor.

Katliam sırasında vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan mahalle sakinlerinden 42 yaşındaki Bünyamin Yardımcı, AA muhabirine, olay gecesi kahvehanede televizyon izlemek için bulunduğunu, bu sırada teröristlerin ellerinde silahlarla içeri girdiğini söyledi.

"Kahve tarandığında ben cesetlerin içine düşmüştüm. Oradan kurtuldum"

16 yaşındayken yaşadığı katliamı ve acıyı bir daha yaşamak istemediğini ifade eden Yardımcı, kahveye gelen teröristlerin önce köyde silah olup olmadığını sorduğunu, sonrasında kahvenin tarandığını belirtti.

"Kahve tarandığında ben cesetlerin içine düşmüştüm. Oradan kurtuldum. Ayağımda şu anda 5 kurşun var" diyen Yardımcı, o günler aklına geldikçe kendini çok kötü hissettiğini anlattı.

Acılarını dinmediğini dile getiren Yardımcı, "O günleri hatırlamak dahi istemiyorum. Rüyama girdiğim zaman ağlıyorum, yatamıyorum. Sürekli şehitliği ziyaret ediyoruz. Dualar ediyoruz. Olayların nasıl yaşandığını çocuklarımıza anlatıyoruz. Allah devletin eksikliğini vermesin diyoruz." diye konuştu.

"Ermeni zulmüne de ilk karşı koyanlardanız"

Katliamda yakınlarını kaybeden muhtarı Murat Diler ise 1993 yılının Yavi'nin en acılı günlerinden biri olduğunu söyledi.

Vatan haini teröristlerin özellikle Yavi köyünü hedef seçtiğini vurgulayan Diler, "Teröristler neden burayı hedef seçti? Çünkü devletine milletine bağlı, askerini ve polisini seven, ülkesi için canını veren bir milletiz de ondan. Ruslar'ın çekilmesinden sonra Ermeni zulmüne de ilk karşı koyanlardanız. Alvarlı Efe'nin öncülüğünde Yavi'den hareket başlamıştır. O günden bugüne kadar Yavi olarak devletine bağlı bir milletiz, olmaya da devam edeceğiz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun." sözlerine yer verdi.