O kaset Mine Kırıkkanat'ın anlattığı kaset mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" dedi, Selahattin Demirtaş, "karalama amaçlı videoların dolaşıma sokulacağı" iddiasında bulundu. Kulislerde bir çok senaryo konuşulurken, gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Eylül 2021'de gündeme getirdiği "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" iddiasını tekrar gündeme soktu. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının arkasında Mine Kırıkkanat'ın bahsettiği dosya mı var?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken kaset iddiası tartışılıyor. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum, yapmayın" dedi. Gazeteci Murat Yetkin, Kılıçdaroğlu'na gelen son 10 gün istihbaratı diyerek "montaj kasetlerin piyasaya sürüleceği" iddiasını yazdı. Son olarak Edirne'de tutuklu olan Selahattin Demirtaş, karalama amaçlı videoların dolaşıma sokulacağının sinyalini verdi.

Mine Kırıkkanat 'çok can yakıcı' demişti

Tüm bunlar üzerinden kulislerde değişik senaryolar konuşulmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pis işler" dediği şeyin, gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Eylül 2021'de Nokta TV canlı yayınında gündeme getirdiği "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sarsıcı, çok can yakıcı bir dosya var. Bu dosya yandaş basının elinde" şeklinde özetlediği dosya olabileceği konuşulmaya başlandı.

Mine Kırıkkanat neler söylemişti?

- Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya... Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak, öyle söylendi bana.

O dosya neden yayınlamıyor biliyor musun!

- Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir ana muhalefet partisi lideri bulamaz. CHP'den daha iyi, daha kolay, daha soft, daha yumuşak, daha suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum.

Bende var ama söylemem başım derde girer

"O dosya nerede?" sorusu üzerine Mine Kırıkkanat, "Bende de var dosya ama yandaş basın ortaya çıkaracak" iddiasında bulundu. İçeriği sorulan dosyayla ilgili Kırıkkanat, "Söyleyemem, çünkü benim başım derde girer. Benim başım da kıymetli..." ifadelerini kullandı.