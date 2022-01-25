O fotoğraf doğrulandı: İstanbullu yollarda çile çekerken İmamoğlu balıkçıya gitmiş

Vatandaşlar sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir fotoğrafını çok tartıştı. İstanbul'da dün akşam kar esaretiyle mücadele edilirken, İmamoğlu'nun bir balıkçı restoranına gittiği iddia edildi. Fotoğrafın dün akşama ait olup olmadığı sosyal medyada yoğun tartışma konusu oldu.

Gazeteci Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun dün akşam gittiği iddia edilen balıkçı restoranının işletmecisi ile görüştüğünü aktardı. Olayı doğrulatan Ağırel, 'Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış' dedi. Ağırel şunları aktardı:

'Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış.

İmamoğlu’nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Rezervasyon günler öncesinden yapılmış. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş. Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM’a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu. İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur.'