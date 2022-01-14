O askerlerin görevine son verildi
Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ile takım komutanının görevinden alındığı belirtildi.
Gündem 14.01.2022, 12:42 14.01.2022, 12:47
Milli Savunma Bakanlığı, hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.
Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
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