Nuşirevan Elçi dalga geçti: CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayrağını Rudaw kaldırmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a röportaj vermişti.

Katıldığı röportajda, CHP'nin 'özerklik' planından bahseden ve 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi'nin skandal sözleri gündemi bir hayli meşgul etmişti.

TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRDILAR

Elçi'nin söz konusu röportajı gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'nde bulunan Türk bayraklarını kaldırttığı ortaya çıkmıştı.

SKANDALA YAZILI AÇIKLAMAYLA SAVUNMA: TOPU 'BAŞKALARINA' ATTI

Elçi skandal görüntüler sonrası yaptığı yazılı açıklamada, suçu basın mensuplarına attı. Türk bayrağı ile bir problemi olmadığını söyleyen Elçi, "Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ: "AKIL TUTULMASI"

Kendisine yönelik bir iftira kampanyası yürütüldüğünü öne süren Elçi, topu Rudaw'a attı. Türk bayraklarını Rudaw'ın kaldırdığını belirten Elçi, şunları söyledi:

"Bir süredir kamuoyunun gündeminde, bir televizyon kanalına vermiş olduğum mülakat üzerinden bana ve partimize karşı yalan ve eksik bilgilerle bir iftira kampanyası yürütülmektedir. Günlerdir bir akıl tutulması izliyoruz. Bir basın kuruluşu ile yapılan röportajda, bayrağımızı kaldırttığım iddiası sadece kötü niyetli değil son derece de absürttür.

"BEN DE HABERLERDE GÖRÜNCE ÖĞRENDİM"

Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için yine hızlıca salondan çıktım. Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim.

"BEN DEĞİL ONLAR KALDIRMIŞ"

Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir.

TÜRK BAYRAĞI İLE SORUNU YOKMUŞ!

Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini saygıyla karşılıyor, şahsımın ve partimin hedef haline getirildiği tartışmanın sonlanması için bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu ifade ediyorum. Partim ve şahsımla ilgili akla gelmeyecek haberler yapan, paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı da kamuoyuna bildiriyorum."

Kaynak: A Haber