Nurseli İdiz'den "laikleri" üzecek itiraflar

Oyuncu Nurseli İdiz, yaptığı açıklamada sol görüşlü ve CHP Gençlik Kolları'nda yer almış biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı." dedi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sol görüşlü olduğunu belirten Nurseli İdiz, Türkiye'deki ayrışmanın başörtüsü tartışmasıyla ortaya çıktığını ve asıl ayrıştırmanın laik kesim tarafından başlatıldığını savundu.

Nurseli İdiz 'Türkiye'de ayrıştırma aslında başörtüsü tartışmasıyla başladı. Ben sol görüşlü bir kadınım, CHP Gençlik Kolları'nda da yer almıştım. Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim." dedi ve ekledi:

"Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı. Başörtüsü yasaklarına ilk günden beri karşıydım."

Bir dönem CHP Gençlik Kolları'nda da görev aldığını ve sol görüşlü olduğunu ifade eden Nurseli İdiz, ayrıştırmayı laik kesimin başlattığını söyledi.

Nurseli İdiz son dönemde kadınların giyimleriyle ilgili de yorumda bulunarak, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar." dedi.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan oyuncu, "Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.