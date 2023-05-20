Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği sanatçısı Nuri Sesi güzel 87 yaşında hayatını kaybetti
Gündem 20.05.2023, 13:52 20.05.2023, 13:54
Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti.
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel ya da doğum adıyla Nuri Kaçtaş (1 Ocak 1937 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa), Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu.
13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi.
14 yaşında saz çalmaya başladı.
1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı.
Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.
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