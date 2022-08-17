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Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Aişe Canikli vefat etti.

Gündem 17.08.2022, 21:33
Nurettin Canikli'nin annesi vefat etti

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Aişe Canikli'in cenazesi, yarın Giresun Alucra Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Kaynak: AA
#Nurettin Canikli #ak parti #aişe canikli
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