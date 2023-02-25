Nurdağı Belediye Başkanı Kavak gözaltına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.
Gündem 25.02.2023, 14:23
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi. Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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