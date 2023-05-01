Nur Cemaati Yazıcılar Grubu'ndan seçim mesajı

Risale-i Nur Cemaatinin Yazıcılar Grubu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini duyurdu.

Yazıcılar grubunun resmi uruluşu Hayrat Vakfı'ndan yapılan açıklamada 14 Mayıs seçimlerine dair mesajlar verildi.

İşte Hayrat Vakfı tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

Millet ve ümmet olarak yine çok önemli bir seçimin arefesindeyiz. Sonuçları itibariyle ülkemiz kadar, tüm dünyayı, bilhassa İslam alemini derinden etkileyecek özelliğe sahip olan bir seçime gidiyoruz.

Bu şartalarda bir tane oy'un dahi çok değerli olduğunu unutmadan, milletimizin ve ümmetin selameti için, umudunu ülkemize bağlamış bu masum coğrafyada mağdur insanların nasıl etkileneceğini düşünerek oy kullanacağız.

Bu seçim, sadece siyasi bir tercih meselesi değildir! Bizler, bu kritik seçimde basit ve şahsi hesaplarla hareket etmenin veya çekimser kalmanın manevi sorumluluğu gerektireceği kanaatindeyiz.

Çok önemli bir husus da, şu anda uygulanan başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanının, güçlü, hızlı, uyumlu çalışan bir meclis çoğunluğuyla desteklenmesi zaruretidir.

Keza böyle kavşaklarda tarafsız kalmanın muhalefet cephesini desteklemek anlamına geleceğini de unutmamalıyız.

Sonuç olarak 14 mayıs, parçalanacak, birbirimizle uğraşacak veya çekimser kalınacak bir gün değil; el ele, omuz omuza vererek cumhurun ittifakını temin etme zamanıdır.

Bizler Hayrat Vakfı camiası Nur Talebeleri olarak "milletin kabul edilmiş bir duası" olarak gördüğümüz “yerli ve milli❞ olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın yanında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

Allah'tan niyaz ediyoruz ki, önümüzdeki bu seçimleri vatanımız, milletimiz ve ümmetimiz hakkında hayırlı kılsın.

Âmin.