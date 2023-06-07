banner38

Numan Kurtulmuş TBMM başkanı seçildi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de yapılan oylamanın dördüncü turunda başkan seçildi.

Gündem 07.06.2023, 20:37
Numan Kurtulmuş TBMM başkanı seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Kurtulmuş, görevi Geçici Meclis Başkanı Bahçeli'den devraldı

Numan Kurtulmuş, görevi, MHP Genel Başkanı, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.

Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Şeref Holü'nde Geçici Meclis Başkanı Bahçeli ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, kendisinin sorunsuz, çok güzel bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemin, Türkiye'nin tarihi dönemi olduğunu belirten Kurtulmuş, "28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapan bir parlamento. Yapılacak çok iş var. İnşallah birlik, diyalog içerisinde; fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileriye gitme hedefinde müşterek noktalarda buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım. Bu parlamentonun diyalog içinde olumlu işler yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı da milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Mesai çok uzundu, zorlandınız mı?" sorusuna, "Görevin süresi olmaz." karşılığını verdi.

"Her konuda destekçisi olacağız"

Daha sonra Kurtulmuş ve Bahçeli, beraberindekilerle devir teslim töreni için Başkanlık makamına geçti.

Törende konuşan Bahçeli, Türk milletinin, bugün TBMM'nin başkanını seçmekle yeni bir aşamaya daha geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş'a çalışmalarında başarı dileyen Bahçeli, "Bir Osmaniye Milletvekili olarak Sayın Başkanımızın her konuda destekçisi olacağımıza milletin huzurunda söz veriyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi bir dönemi geride bıraktığını, tarihi bir döneme girdiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.

#Numan Kurtulmuş
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 36 80
4. A.Demirspor 36 67
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 50
9. Kayserispor 36 47
10. Ankaragücü 36 43
11. Kasımpaşa 36 43
12. Sivasspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Alanyaspor 36 41
15. Giresunspor 36 40
16. İstanbulspor 36 39
17. Ümraniye 36 31
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23