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Numan Kurtulmuş: 'Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olarak gazeteci Kenan Taş'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Gündem 02.07.2022, 11:20
Numan Kurtulmuş: 'Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı programda 'Z kuşağı AK Parti'ye oy verir mi?' sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum" dedi.

Kurtulmuş, Z kuşağının AK Parti'ye oy vereceğini belirterek, "AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum" dedi. Siyasi hayatı boyunca oy oranı vermediğini de dile getiren Kurtulmuş, "Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'na yeni bir katılım bekliyor musunuz? Böyle bir görüşme var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, insanların gönül ve zihinlerinin kazanılarak partilerin ya da ittifakların tabanlarını artırmasının önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin geleceğine ilişkin neleri ortak yapacağınızı millete çok iyi şekilde anlatabilmelisiniz. Bu anlamda biz partiler üzerinden oturup anlaşmaktan ziyade seçmen tabanı üzerinde olumlu bir etki oluşturmanın çok daha yapıcı bir tarafı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

OY ORANLARI DA YAVAŞ YAVAŞ SAHADA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAKTIR

"Z kuşağı AK Parti'ye oy verir mi?" sorusunu, "Verir" şeklinde yanıtlayan Kurtulmuş, "AK Parti bütün kamuoyu yoklamalarında birinci partidir. Siyasi hayatım boyunca oy oranı vermedim. Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır. AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum." diye konuştu.

Bazı ekonomik gelişmeler ve enflasyonla ilgili soru üzerine, Covid-19 salgını sürecine değinen Kurtulmuş, "Bir talep enflasyonu ortaya çıktı. Bunu ortadan kaldırabilmek için de Türkiye'de arz yönlü politikalar uygulanmaya başlanıyor." diye konuştu.

KİRALARIN ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Konut kiralarına dikkati çeken Kurtulmuş, "Kiraların çok yüksek olduğunu düşünüyoruz, bunu yaşıyoruz hep beraber. Bunun yolu Türkiye'de konut arzının ciddi, güçlü bir şekilde desteklenmesi" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlar için ucuz kredilerle konut alabilecekleri imkanların temin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şundan vatandaşlarımız emin olsun dövizin sabit noktada tutulabilmesi, enflasyonun ortaya çıkmasına neden olan bütün tek tek onlarca farklı alanın bir şekilde kontrol altına alınarak enflasyonist baskının azaltılması ikinci alanımızı oluşturuyor. Hükümetteki arkadaşlar sabahlara kadar çalışarak bunları temin etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alım gücünün düştüğüne işaret eden Kurtulmuş, "Bunu bir şekilde desteklemek lazım. Burada yapılacak olan çalışanlarımızın ücretlerini yukarıya doğru çekmektir. Bir taraftan fiyatları aşağıya çekeceğiz, bir taraftan alım gücünü yukarıya doğru çıkartarak vatandaşımızın bu zor süreci atlatmasını temin edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması anımsatılarak, "'Parlamenter sisteme dönsek mi' diye konuşuyor musunuz, AK Parti'nin ajandasında böyle bir şey var mı?" sorusuna, "Böyle bir şey yok. Bizim milletimizin ajandasında bu yok." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinilerek, "Bir yerde kaymakam hata yapıyor her şey Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Bir rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir, Türkiye'nin markası ama artık kimsenin Tayyip Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması imkanı, ihtimali yoktur. Her bir politik aktörümüzün, sadece aday olarak söylemiyorum ilçe, il başkanımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz..." dedi.

SURİYELİLERİN ÖNEMLİ BİR KISMININ GERİ GİDİŞİNİ TEMİN EDECEĞİZ

Sığınmacı meselesine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "İnşallah şartlar orada oluşturulacak. Bu sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birisi de budur. Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz inşallah. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin göçmen meselesinde ortaya koyduğu performansı "tarihi" ve "büyük" bir başarı olarak niteleyen Kurtulmuş, "Herkes Türkiye'nin yaptıklarını övgüyle bugün de anlatıyor. Suriyeli dostlarımızın güvenliklerini sağlayarak memleketlerine gidişlerini temin edeceğiz." ifadesini kullandı.

BİZİM ADAYIMIZ SENELERDİR ORTADA, 20 SENEDİR YIPRANMIYOR

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların anımsatılması üzerine "Karşıdaki bloğun kimi aday göstereceğini söylemek bize düşmez. Kendileri bir aday tespit edecektir. Tespit edemiyorlar gerçi." dedi.

"Adayı yıpratacağınızı söylüyorlar" ifadesi üzerine Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Böyle bir şey var mı, bizim adayımız senelerdir ortada, 20 senedir yıpranmıyor da Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar. Kusura bakmasınlar yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin ikinci partisi oy oranları itibarıyla CHP. Doğal olarak 6 artı 1'lik masa bugüne kadar eğer geldiyse burada aslan payı da sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Ana muhalefet, Türkiye'nin ikinci partisinin başkanının aday olmasından daha doğal bir şey olamaz, Cumhurbaşkanımızın söylediği bu. 'İlla aday olsun' diye bunu söylemiyor."

Kurtulmuş, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, defaatle açıklandı, Haziran 2023." karşılığını verdi.

Kaynak: Karar

#Numan Kurtulmuş #Cüneyt Özdemir #gündem #Kenan Taş
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