Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'a yalanlama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Ümit Özdağ'ın açıklamalarına Numan Kurtulmuş'tan yalanlama geldi.

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeden göçmenler konusunda olumsuz cevap aldığını ileri sürmüştü.

Kurtulmuş, Özdağ'ın bu iddiasına görüntülü bir mesajla cevap verdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." dedi.