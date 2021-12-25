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Numan Kurtulmuş'tan memur ve emekli zammı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' programına katıldı.

Gündem 25.12.2021, 15:19
Numan Kurtulmuş'tan memur ve emekli zammı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi

'TÜRKİYE'NİN ÜRETİMDEN BAŞKA YOLU YOK'

AK Parti'li Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye'nin Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye'nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye'de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye'nin kalkınabileceğini söylediler. Onun öyle olmadığını, Türkiye'nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye'nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.

'MUHALEFET OLMADIK SÖZLER SÖYLÜYOR'

Numan Kurtulmuş, döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.

'MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK'

Türkiye'yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti'li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.

#Numan Kurtulmuş #Teşkilat Akademisi #memur #emekli #zam
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