Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na eleştiriler: "Hiç kimsenin Meclis'e hakaret etmeye hakkı yoktur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı, nasıl içeride vesayet odaklarıyla mücadele ettiysek, dış vesayet odaklarıyla da mücadele ederek, daha hakkaniyetli, daha adil ve daha insani bir sistem kurmak için küresel mücadele yüzyılıdır." dedi.

Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetin yüzüncü yılının bütçesi, aynı zamanda "Türkiye Yüzyılı"nın da ilk bütçesi bu bütçenin, hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diledi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yılını kutlayan Kurtulmuş, Türk kadınının siyasette daha fazla yer almasını teşvik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kendisinden önce kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına işaret eden Kurtulmuş, "Sürekli olarak gergin bir üslupla, hatta zaman zaman üstten hakarete varan sözlerle AK Parti Grubu'nu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını, hele hele Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurtulmuş, milletvekillerinin kimler tarafından belirlendiği ve seçildiğinin aşikar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz bu Meclis'te hiçbir milletvekiline hakaret etmedik, hakaret etmeyi de aklımızdan geçirmedik. 'Milletvekillerini kim belirliyor?' derseniz, sizin milletvekillerinizi de kimin, nasıl belirlediğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan, şu anda partinizle alakası bulunmayan iki değerli yöneticinizin nasıl, ne şekilde milletvekilleri seçildiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor, genel başkanların, parti kurullarının kararıyla, milletin helal oylarıyla seçiliyor. Her bir milletvekilini seçen milletin kendisidir."

-"Bütçe değil, cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı"

Hiç kimsenin Meclis'e hakaret etmeye hakkı olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'Gazi Meclis' lafını duyduğu zaman 'Bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin Genel Başkanıdır. Bu Meclis, gazi bir Meclis'tir. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir Meclis'tir. Bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız? Sözlerimi en baştan alıyorum, Gazi Meclis'i saygıyla selamlıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarının sonunda sürekli 'diktatör' dediği Cumhurbaşkanına bir sıfat daha ekleyerek, 'tiran' dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyrun er meydanına, adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması, bir Genel Kurul bütçe konuşması değil, bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşmasıydı."

-"Milletin gönlüne girerek seçimleri kazanır ve Meclis'e geliriz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisinden bahsettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Daha geçen gün altılı masanın anayasa teklifinde, kendilerinin de Meclis'i gerektiğinde cumhurbaşkanının feshetmesi yetkisini unutmuş görünüyor.

Biz, milletin gönlüne girerek, milletin gönlünde kalmayı başararak, milletin çarşısında, pazarında, düğününde, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve Meclis'e geliriz. Biz, milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız, halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367'nin gölgesine ne sözde cumhuriyet mitinglerinin gölgesine sığınırız ne Türkiye'deki birtakım vesayet odaklarının, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "yüz kızarmasından" bahsedenler olduğuna işaret ederek, "Keşke Maraş niye kapalıydı, yüzünüz o zaman niye kızarmadı deseydiniz. Biz, şimdi KKTC'nin Maraş bölgesini açarak, iftiharla milletin önüne çıkıyoruz. Keşke Karabağ, 30 yıl niçin Ermeni işgalinde kaldı, niye buna göz yumuyoruz deseydiniz. Şimdi Karabağ, ilanihaye Azerbaycan'ın yurdudur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP milletvekillerinin "Zindaşti", "Harun kim, Karun kim?" şeklindeki sloganları nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İçtüzüğe göre çalışma düzenini bozmaktan işlem yapacağım." uyarısında bulundu.

Şentop, CHP'li milletvekillerinin Genel Kurul sıralarına vurarak slogan atmayı sürdürmesi üzerine, "Uyarma cezası vereceğim, tatbik edeceğim." dedi.

-"Mezhep kökenlerine göre ayırmak emperyalizmin oyunu"

AK Parti'ye yönelik "Kürt düşmanı" eleştirilerine Kurtulmuş, "Bunu kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Kürt kardeşlerimiz de bu coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın hiçbirinden bir farkı yoktur." karşılığını verdi.

İnsanları etnik kökenlerine göre asla ayırmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "İnsanları mezhep kökenlerine ve etnik yapılarına göre ayırmak emperyalizmin oyunudur. Türk de Kürt de bu bölgedeki Arap da Türkmen de Acem de Ezidi de Şii de Sünni de Alevi de hepsi birdir ve aynı coğrafyanın insanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip ederek, dünyada yerel üretimde gücünü artıran ve bu dönemin getirdiği riskleri fırsata dönüştüren bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Başından itibaren tezgahı dağıttırmamak, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla vasıtasıyla büyüme potansiyelini artırmak isteyen bir politikayla yürüyoruz. Tezgahı dağıttırmadık, dağıttırmayacağız ve daha güçlü üretimler yapacağız." dedi.

- "Büyük milletlerin büyük hayalleri olur"

Büyük milletlerin, büyük hayalleri, rüyaları, hülyaları, hedefleri, ülkülerinin olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde 20 yılda yapılanlar ortadadır. Eğer kağıtlardan anlamıyorsak bunları gidip yerlerinde görebiliriz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soru şu: Millet aynı millet, bütçe aynı bütçe, devlet aynı devlet. Geçen dönemlerde niye yapılamıyordu da şimdi yapılıyor? Bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu zihniyet devrimidir ve vesayet odaklarıyla mücadeledeki başarıdır. Bu memlekette vesayet odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlı katilleri değildir. Bu memleketteki vesayet odakları, ekonomide, siyasette, ticarette ülkenin kanını emen bir avuç azınlıktır. Ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar yapılabilmiştir."

Kurtulmuş, dün Devrim arabasının yapılmasını engelleyen odaklarla, bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri arasında zerre fark olmadığını söyledi.

Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP sıralarından laf atılması üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Meclis Başkanı Şentop'un verdiği arada da tartışma devam etti.

Aranın ardından konuşmasını sürdüren Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı, nasıl içeride vesayet odaklarıyla mücadele ettiysek, dış vesayet odaklarıyla da mücadele ederek, daha hakkaniyetli, daha adil ve daha insani bir sistem kurmak için küresel bir mücadele yüzyılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya 5'ten büyüktür" sözüne atıfta bulunan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Birleşmiş Milletler'in de Dünya Bankasının da IMF'nin de bütün uluslararası kurum ve kuruluşların da çok yakın bir zamanda yeniden yapılacağını ya da yeniden kurulacağını göreceksiniz. Adaletin ve hakkaniyetin öncüsü olan Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile hayata geçecektir. Daha fazla dayanışmanın, işbirliğinin, paylaşmanın merkeze alındığı yeni bir küresel ekonomik ve siyasi mimariyi mutlaka kuracağız. Türkiye bunun öncüsü olacaktır." ifadelerini kullandı.