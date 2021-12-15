Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddialarına cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ''Ekonomik OHAL'' iddiaları da soruldu.

''Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz'' diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

''Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.''

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır" dedi.CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor.