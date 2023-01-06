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Numan Kurtulmuş, altılı masayı darbe konseyine benzetti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer karşı tarafta altı artılı masanın adayı kazanırsa, herhangi bir konuda karar almak için altılı bir mekanizma oluşturacaklarını ve onların arasında konsensüsle bir karar alacaklarını ve Türkiye'yi böyle yöneteceklerini söylüyorlar. Ya da o masanın etrafındakilerden başkası şöyle diyor, 'Biz bu anlamda bir yürütme konseyi kuracağız.' Biz bu lafları bir yerden hatırlıyoruz. 12 Eylül'den sonra da birileri konseyler kurmuşlardı." dedi.

Gündem 06.01.2023, 23:24
Numan Kurtulmuş, altılı masayı darbe konseyine benzetti

Mehmet Akif İnan Vakfı ile Memur-Sen tarafından, Memur-Sen'in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın 23'üncü ölüm yılı dolayısıyla, konfederasyonun genel merkezinde 4'üncü Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenlendi.

Program, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, rahmetli Mehmet Akif İnan'ın bıraktığı izlerin hala taze olduğunu vurgulayarak, düzenlenen programın büyük bir vefa örneği olduğunu söyledi.

İnan'ın büyük bir fikir adamı, kuvvetli bir şair ve edebiyatçı olduğunu belirten Kurtulmuş, İnan'ın bu özelliklerinin yanı sıra çok büyük bir aksiyon insanı olduğunu, kendinden sonraki nesillere de yol gösterdiğini dile getirdi. Kurtulmuş, İnan'ın özellikle 28 Şubat sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

"Bu milletin iradesidir"

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yaşadıklarını yaşamaması ve güçlü bir iradeyle yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Milletin iradesiyle seçilenlerin millete hesap vereceği bir sistemi ortaya koyduk. Bu anlamda da Türkiye çok güçlü bir iradeyle yoluna devam etme kararı aldı. Bu milletin iradesidir. Şimdi bakıyoruz ki birtakım çevreler, milletin bu iradesiyle sandıkta seçilecek cumhurbaşkanının kuracağı hükümet siteminin yerine başka şeyler getirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Kimsenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni halkın onayından geçmemiş gibi konuşamayacağının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer karşı tarafta altı artılı masanın adayı kazanırsa, herhangi bir konuda karar almak için altılı bir mekanizma oluşturacaklarını ve onların arasında konsensüsle bir karar alacaklarını ve Türkiye'yi böyle yöneteceklerini söylüyorlar. Ya da o masanın etrafındakilerden başkası şöyle diyor, 'Biz bu anlamda bir yürütme konseyi kuracağız.' Biz bu lafları bir yerden hatırlıyoruz. 12 Eylül'den sonra da birileri konseyler kurmuşlardı."

"Eş cumhurbaşkanlığı teklif etmeyi düşünüyorlar"

Kurtulmuş, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teklifin etrafında bütünleşilmeyeceğini belirterek, "Altılı masanın görünmez ortağı, Türkiye siyasetine eş başkanlık sistemi diye bir sistem getirmişti. Öyle anlaşılıyor ki altı artılı masanın etrafında oturanlar, eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyor. Karar alacaklar 6 kişi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonrasında ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki görüşmeyi yapacakken, varsayalım ki altı artılı masanın oluşturduğu konseyleri bir araya gelecek. Kim seçildi halk oyuyla? Diyelim ki, Mr. X seçildi. Diyecekler ki sen karar veremeyeceksin. Putin'le de Zeleskiy'le de ne konuşacağını önce toplanalım karar vereceğiz ve sana ne söyleyeceğini, ne yapacağını ifade edeceğiz, sen de ona göre idare edeceksin. Dünyada böyle bir sistem var mı? Böyle bir sistemin olması akla ziyan bir şeydir."

Milletin eş cumhurbaşkanlığı sistemi ve benzeri girişimlere itibar etmeyeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bırakın memleketi eş altı tane başkanla yönetmeyi, bir bakkal dükkanını bile altı kişiyle yönetmek mümkün değildir. Bu millet bunu bilir." dedi.

"Cumhurbaşkanımıza bu kıymetli adımlar için teşekkür ediyorum"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan memur zam oranına değinerek, şunları kaydetti:

"Atılmış olan adımı kıymetli görüyoruz. Tıpkı EYT'de yaş sınırı olmadan düzenleme yapılmış olması, tıpkı sözleşmelilerin kadroya alınmış olması, tıpkı 3600 ek göstergenin dört meslek grubu için ifade edilip daha sonra gayretimiz ve toplu sözleşme kararımız gereği 5 milyon 300 bin insanı ilgilendirecek devasa bir devrim çerçevesine dönüşmüş olması, vergi matrahlarının yükseltilmiş olması, asgari ücret tutarından vergi muafiyetinin sağlanmış olması gibi birçok adımın bu kısa süre içerisinde peş peşe geldiği, çalışma hayatında çok kıymetli adımların atıldığı bu zeminde, bunlara teşekkür etmek lazım. Cumhurbaşkanımıza bu kıymetli adımlar için teşekkür ediyorum."

Ödüller sahiplerine verildi

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

İslam Düşünce Atlası projesiyle "Başarı ve Teşvik Ödülü"nü almaya hak kazanan Halil İbrahim Üçer'e ödülünü, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş verdi.

"Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü", Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Yener Saygın'a ithafen eşi Demet Saygın'a takdim edildi.

Ödülü, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın elinden alan Saygın, hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek, "Eşimle gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Diğer kategorilerde ödül alan isimler ise şöyle:

Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü: Mustafa Kutlu

Uluslararası Değer Ödülü: Yusuf Abdülkerim

Üstün Hizmete Vefa Ödülü: Lütfi Doğan

Jüri Özel Ödülü: Hasan Aycın

Kaynak: AA
#ak parti #Numan Kurtulmuş
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