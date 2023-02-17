Norveç ambulans uçağı yaralı depremzedeleri İstanbul'a getirdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'e ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Gündem 17.02.2023, 23:51
Adana'dan kalkan ve 30 yaralı depremzede ile 23 refakatçiyi taşıyan Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
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