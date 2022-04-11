Nisa bebeği sokağa terk eden anne için istenen ceza belli oldu

İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında iddianame hazırlandı. Ebru S., 3 aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.

İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Halen hastanede tedavi altında olan Nisa Bebeğin, sağlık durumu düzeliyor.

Pendik'te boş arazide bulunan bebek, acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yapmasıyla günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Bebeğin annesi Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra bir adamla sahilde cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

Anne Ebru S.'nin emniyette verdiği ifadede, "Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım" dediği öğrenildi