Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Ünlü İlahiyatçı Hatipoğlu, gece yarısında hastaneye kaldırıldı.
Gündem 19.08.2023, 12:51
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"
Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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