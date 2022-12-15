Nihat Genç Kılıçdaroğlu'na seslendi: İmamoğulları, Akşenerler malı götürdü, çabuk gel

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hapis kararı sonrası mutluluklarını gizleyemeyince, Nihat Genç CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Türkiye tarihinde ilk kez seçim öncesinde böyle olağanüstü olaylar yaşanmaya başladı. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çağrı yaptılar

Mahkemenin beklenmeyen kararı öncesi İmamoğlu'nun Twitter hesabından, "Saat 16:00'da herkesi Saraçhane'ye bekliyorum" ifadeleriyle muhalifler Saraçhane'de bulunan İstanbul Belediye Sarayı önüne davet edilmişti.

Hapis kararının ardından Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası ilginç anlara sahne oldu.

Hapis kararı mutlu etti

İmamoğlu siyasi yasak sonrası gülümseyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaştı. İmamoğlu'nun odasında bulunanlarsa kararı alkışladı. İkilinin kararı kutluyormuş gibi davranmasının yanı sıra eşi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun gülümsemesini gizlemeye çalışması dikkat çekti.

Nihat Genç çağrı yaptı: Çabuk dön malı götürdüler

Gazeteci Nihat Genç de o anlara tepki gösterek, "Almanya'dan çabuk dön Kılıçdaroğlu... İmamoğulları, Akşenerler arkandan dümen çevirip darbe yapıp bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden aldılar, yarına kalmaz, yetiş, malı götürdüler!" ifadelerini kullandı.