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Nihat Genç: Atatürk, jandarma zoruyla kız kardeşi Makbule Hanım'ı kısırlaştırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtüp zorla kısırlaştırttığı iddia edildi. İddia Veryansın TV canlı yayınında Nihat Genç'ten geldi.

Gündem 14.12.2022, 23:54 14.12.2022, 23:55

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtüp zorla kısırlaştırttığı iddia edildi. İddia Veryansın TV canlı yayınında Nihat Genç'ten geldi.

Ulusalcı çizgide yayın yapan Veryansın TV'de Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili tüyler ürperten iddia. Yazar Nihat Genç, Atatürk'ün çocuk yapmak istemediğini, çünkü ölünce kendisinin yerine çocuğunun geçirilmek istenmesini önlemek istediğini iddia etti.

Atatürk'le ilgili iddiasını bir adım daha ileri götüren Nihat Genç, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a, padişahların çocuklarını öldürtmesine benzen bir uygulamaya imza attığını anlattı.

Jandarma zoruyla kısırlaştırdı

"Bunlar çok bilinmez, yazılmaz da! Atatürk, kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla, bak bu insani bir şey değildir, Atatürk insanlık dışı bir şey yapıyor! Nasıl hin Osmanlı'da padişahlar kendi evlatlarını öldürdü ya! Tam öyle değil ama onu anımsatacak bir şey yapıyor. Kız kardeşi Makbule Hanım'ı jandarma zoruyla hastaneye götürtmüş ve orada yumurtalıklarını aldırtarak onu kısırlaştırmıştır" iddiasında bulunan Nihat Genç şöyle devam etti:

İnsani şeyleri biraz zorladı!

"Çocuğu olmasın diye yapmıştır. Neye çocuk olmasın! Atatürk niye çocuğu olmaması için mücadele etti? Önlem aldı hatta biraz da insani şeyleri zorladı? Sebebi, kendi gittikten sonra ikinci Atatürk'ü getireceklerdi. Şu anda belki de 4. Atatürk döneminde yaşıyorduk!"

Makbule Hanım kimdir? Makbule Atadan kimdir? 

Makbule Atadan, Türk yazar ve siyasetçidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşidir. 1885 yılında Selanik'te doğdu. Balkan savaşlarından sonra annesi Zübeyde Hanım ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Ankara'ya gitti. Bir süre ağabeyi Mustafa Kemal ile kaldıktan sonra Çankaya Köşkü arazisi içinde kendisi için inşa edilen Camlı Köşk'e yerleşti.

Ağabeyinin siyasi ve sosyal hayatı ile hemen hiç ilişkisi olmadan Çamlı Köşk'te yaşamaya devam etti. Soyadı Kanunu çıkarıldığında Makbule Hanım "Atadan" soyadını almıştır.

1930 yılında Atatürk’ün isteğiyle Fethi Okyar'ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’na girdi. Birkaç ay sonra parti kapatılınca siyasetten çekildi.

Makbule Atadan, aslen Gümülcineli bir fabrikatör olan Edirne milletvekili Mecdi Boysan ile 1935 yılında evlenmiş, Atatürk'ün ölümünden bir süre sonra boşanmıştır.

Ağabeyi ile ilgili anıları Büyük Kardeşim Atatürk (1952) ve Ağabeyim Mustafa Kemal (1952) adlarıyla yayımlandı. 18 Ocak 1956 tarihinde saat 12.55’te 71 yaşındayken Çankaya Köşkü içerisinde bulunan Camlı Köşk'te öldü.

Kaynak: İnternethaber

#nihat genç #atatürk
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