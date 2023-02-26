Niğde'deki deprem sonrası Okan Tüysüz'den ürküten açıklama: 7,7 ve 7,6'lık depremler Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sallanan Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremlerin yaraları hızla sarılırken, bölgede ise artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgedeki artçı sarsıntılar paniğe neden olurken bugün Niğde'de de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

"Türkiye'nin fay dengesi değişti"

Merkez üssü Bor ilçesi olan depreme ilişkin ise Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tüysüz, 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme olduğunu söyledi.

Ancak Tüysüz, bu değişimin batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişim olmadığını da sözlerine ekledi.