Ali Karahasanoğlu'nun yazısı şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, öz ve net konuşmuş..

“Tayyip Bey’den davacı olacağım” demiş..

Sol tandanslı bir internet sitesinin sorularını cevaplarken, “Hepimiz yarın Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkacağız” demeyi de ihmal etmemiş..

Ahiret gününü kastederek, “O kendisini nasıl savunur onu bilmem” cümlesini de kurmuş.

O zaman biz de Cenab-ı Hakk’ın huzuruna çıkıldığında Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil de, Tayyip Erdoğan’dan davacı olacak Temel beye sorularımızı yöneltelim..

Niçin Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Başörtü yasağını kaldırdığı için mi?

Sadece öğrenciler için değil.. Çalışanlar için de. Asker-polis için de..

Sadece üniversitelerde değil, kamu kurumlarında da, başörtü yasağını kaldırdığı için mi?

Sadece memurları değil, serbest meslek sahiplerini de, mesleklerini yapamaz duruma düşürülmesinden kurtardığı, avukatlık-mühendislik-doktorluk yaparken başlarını açmaları zorunluluğuna son verdiği için mi?

Niçin Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Ne yaptı, Tayyip bey size?

İmam hatiplerin orta kısımlarını açtığı için mi, davacısınız Tayyip beyden?

Kur’an kurslarına gitmek için, ortaokulu bitirme şartını kaldırdığı için mi, davacısınız?

İlkokul veya ortaokula devam ederken, hafızlık yapılmasına imkan tanıdığı için mi davacısınız?

Erbakan Hocanın her İstanbul mitinginde dillendirdiği “Ayasofya’yı açacağız” vaadini gerçekleştirdiği için mi?

Erbakan Hocanın “Taksim’e cami yapacağız” taahhütünü hayata geçirdiği için mi?

Türkiye genelinde onlarca okula, ilkokulundan üniversitesine kadar, onlarca caddeye-bulvara, Necmeddin Erbakan ismini verdiği için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Evet, lütfen beni aydınlatır mısınız, Temel bey..

Tayyip beyden niçin davacı olacaksınız?

“Başörtü” için, “bir bez parçası” demediği için mi davacı olacaksınız?

Dindar insanlara, “Gerici, irticacı, cumhuriyet düşmanı” suçlaması yapmadığı için mi davacı olacaksınız?

Üniversitelerin hemen tamamına cami yaptırdığı için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Hemen tüm fakültelerde, dindar öğrencilerin ders arasında da namazlarını kılabilecekleri şekilde, bina içinde mescidler açılmasına imkan tanıdığı için mi davacı olacaksınız?

Liselerde, gerek öğretmenler için, gerek öğrenciler için mescid açtırdığı için mi, davacı olacaksınız?

Lise çağındaki öğrenciler, cuma namazına gitmekten mahrum oluyorlardı, şimdi cuma namazına gitmek isteyenler için ders saatleri ve öğle tatili, onlara ibadetlerini yapabilme imkanı tanıyacak şekilde dizayn ediliyor, bunun için mi davacı olacaksınız?

Milli Gazete’ye hemen her gün, akit ile birlikte TCK 312/2’den ceza davaları açılıyordu.. Bu davaların açılmasını, Milli Gazete’nin susturulmasını önlediği için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Tayyip bey, CHP’lilerin yaptığının aksine, sizin şahsınıza bugüne kadar hiçbir saygısızlık yapmadı.. Size hiçbir tarihde “katil” demedi.. “Sivas’taki Madımak Otelindeki ölümlerden sorumlu belediye başkanı” iftirası atmadı.. Bunun için mi Tayyip beyden davacı olacaksınız?

2011’de hata yaparak İstanbul Sözleşmesine attığı imzayı, 2021 yılında geri çekip, o sözleşmeyi çöpe attığı için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Erbakan Hocaya “kayıp trilyon” iftirası ile nitelikli dolandırıcı muamelesine tabi tutan CHP’nin elinden kurtarıp, “O benim hocam. Ben onun cezaevine girmesine razı olamam” diyerek, kanun değişikliği yaptırarak, iftirayı etkisiz hale getirdiği için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Büyük bir direniş ile, büyük bir sabır ile; bu ülkede askeri vesayeti sonlandırıp, darbeci generalleri bile, şeklen de olsa “Erbakan Hoca millidir” deme noktasına getirdiği için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Erbakan Hocanın görüntüsünü Genelkurmay brifinginde ekrana getirip, “Siyasi iktidar, irticaya destek veriyor” hakaretlerini yapan Genelkurmay’daki isimleri, Erbakan’ın cenazesine “taziye amaçlı” çelenk gönderme noktasına getirdiği için mi, davacı olacaksınız?

Erbakan Hocaya, hem de başbakan konumunda iken, “Sen adam olsan..” diye hakaretler savuran tuğgenerali tarihden silip attığı için mi davacı olacaksınız?

Erbakan Hocayı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında “boncuk boncuk terleten”(!) Çevik Bir’leri, İsmail Hakkı Karadayı’ları, Çetin Doğan’ları koruyup kollayan ideolojik ve darbeci kafalı hakimleri tasfiye edip, bağımsız hakimleri onların yerlerine getirerek, meşru hükümete sopa gösterenleri mahkum ettirdiği, cezaevine koydurduğu için mi, Tayyip beyden davacı olacaksınız?

Temel bey, “Ama Tayyip bey, Erbakan Hocamız hayatta iken, henüz daha Saadet Partisi kurulmamış, ama kurulma aşamasında iken.. Arkadaşları ile birlikte ayrı bir parti kurdu. Erbakan Hocanın gönlünü kırdı” diyorsa..

Sorarım Temel beye..

“Abdullah Gül de o tarihde, Tayyip bey ile birlikte değil miydi?”

Ve devamında tekrar sorarım:

“Abdullah Gül’den davacı olmuyorsunuz da, niçin Tayyip Beyden davacı oluyorsunuz. O da Erbakan Hocadan ayrılmış. O da.. Birinden davacı oluyorsunuz. Diğerini ise, 2018 yılında Cumhurbaşkanı seçtirmek için aday yapmaya çalışıyorsunuz.. Nasıl olabiliyor bu iş?”

Milli Görüş çizgisindeki her bir ferdin ölümüne desteklediği onlarca icraatı sayabilirim..

Hepsini, Tayyip bey hayata geçirdi.

Ama geç, ama bir gün önce değil de iki gün sonra..

Yaptıklarının yanında, yapamadıkları da var..

Faizi tümü ile kaldıramadı..

Toplum genelindeki ahlaksızlıkları önleyemedi..

Darbecilerin medya ayağının cezalandırılmasını sağlayamadı.

Temel bey, bu konuları gerekçe gösteriyorsa..

Örneğin..

Erbakan Hocaya en ahlaksız iftirayı atan (Cinayete azmettirdi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptı, nitelikli dolandırıcılık yaptı iftiralarını atan) Ertuğrul Özkök hakkında gerekli davayı açtırmadı, açtıramadı..

Erbakan’a hakaretler savuran Fatih Altaylı’ya gerekli ceza davalarını açtırmadı, açtıramadı..

Darbeci generallerin cezalandırılmasını sağladı ama, darbeye destek veren medya patronlarının hesap vermelerini gerçekleştirmedi, gerçekleştiremedi..

Temel bey bunları sıralar ve..

“Şimdi biz, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, Tayyip beyin yapmadıklarını-yapamadıklarını yapacağız.. Darbeci medya patronlarının ceza almasını sağlayacağız.. Darbeci yazarların ceza almalarını sağlayacağız. Onun için, Tayyip beyden davacıyım” diyorsa.

El hak. Doğrusunuz..

Diyemiyorsanız..

Sizin Tayyip beye uyarınızla size hitap edeyim: “Ahirette kendinizi nasıl savunacaksınız, bilmiyorum!”

Kaynak: Yeni Akit