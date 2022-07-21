Neye el atsalar kurutuyorlar: İBB'nin kestiği çınarların yerine diktiği fidanlar da kurudu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde hastalıklı olduğu iddiasıyla kestiği tarihi çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanların bir kısmı kurudu.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından mart ayı başında kanser olduğu ve hastalığı diğer ağaçlara bulaştırma riski bulunduğu gerekçesiyle Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kestiği ağaçların bir kısmının yerine yenilerinin dikilmediği, bazı ağaçların kesildiği şekliyle kaldığı, bazı ağaçların ise kesildikten sonra köklerinin çıkarıldığı ve çukurun etrafının betonla çevrildiği görüldü.

Belediye ekiplerinin kesilen ağaçlardan bazılarının yerine diktiği fidanlardan bir kısmının tutmayarak kuruduğu gözlendi.

Çırağan Caddesi'nde yetişkin 3 çınar ağacının daha kuruduğu, inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda ise kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmediği görüldü.

Öte yandan geçen haziran ayında Emirgan Korusu'nda İBB ekipleri tarafından bir kısmı izinsiz olarak kesilen ağaçlarla ilgili de bir yenileme çalışması yapılmadı.

Bakım yapılan ağaç sayısı düştü

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'nde kesilen anıt ağaçlarla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamadığını söyledi.

Ağaçların kesilmesinin ardından uygulanması gereken prosedürler bulunduğunu ifade eden Hasanoğlu, "Kesilen ağaçların kökleriyle beraber çevresindeki toprağın da çıkarılıp yenilenmesi ve dinlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kesilen ağaçlarla ilgili hastalıklı olduklarını belirtir bir numune ile birlikte bilgilendirici bir tabela konulması gerekiyor. Toprağın 6 ay dinlendirilmesinin ardından yeni bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Ancak bunların yapılmadığını, yeterli süre dolmadan bir kısım ağaçların dikildiğini ve onların da tutmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Hasanoğlu, özellikle anıt ağaçların düzenli bakımlarının yapılması gerektiğini, aksi takdirde hastalık karşısında çok geç kalınabileceği uyarısında bulunarak, İstanbul'daki anıt ağaçların bakımları yapılmadığı için hızla hastalanarak kuruduğunu dile getirdi.

Fidan dikimi ve bakımıyla ilgili İBB'nin AK Parti'de bulunduğu dönemle son 3 yılı kıyaslayan Hasanoğlu, şöyle konuştu:

"2016-2017 ve 2018'de AK Parti döneminde dikilen yetişkin ağaç sayısı 524 bin 185 iken CHP döneminde, yani 2019-2020 ve 2021'de bu rakam dörtte bir oranına düşerek 134 bin 93 olarak gerçekleşti. 3 yıllık periyotta AK Parti'li yönetim 1 milyon 453 bin 715 ağacın bakımını yaparken CHP'li yönetim döneminde bu rakam üçte bire düşerek 503 bin 256 oldu. AK Parti döneminde 7 bin 119 anıt ağaç onarılırken, bu rakam CHP'li yönetim döneminde 2 bin 140'a indi. Bakım yapmak zor, kesmek kolay. Biz zor olanı tercih ederken bu yönetim bakım yapmayı değil kesmeyi seçti. Ayrıca revize edilen yeşil alan miktarı ise AK Parti döneminde 5 milyon 906 bin 891 metrekare iken CHP yönetiminde ise 1 milyon 318 bin 36 metrekare oldu."

Hasanoğlu, anıt ağaçların bu şehrin önemli simgelerinden olduğunu anlatarak, "İstanbullular anıt ağaçları seviyor. İBB yönetimi maalesef son 3 yılda çevre konusunda ciddiyetsiz ve samimiyetsiz bir yönetim sergiliyor." dedi.