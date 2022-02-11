Nevşin Mengü'ye anket şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada elektrik zamları geri çekilene kadar faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

'KİŞİSEL PROTESTO'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bir talimatı olmadığını bu durumun kişisel bir protesto olduğunu belirterek "Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK PROTESTOSUNA DESTEK VAR MI?

CHP liderinin elektrik protestosunun tartışmaları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili Twitter'da bir anket başlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medyada yaptığı ankette "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" sorusu soruldu.

YÜZDE 76,6 KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEDİ

294 bin 440 kullanıcının oy verdiği anket sonuçlarına göre yüzde 76,6'lık kesim CHP liderine destek vermeyeceğini belirtti. Yüzde 22,4'lük kesim ise protestoya katılabileceğini ifade etti.

ÇOĞUNLUK BEN FATURAMI ÖDERİM DEMİŞ'

Anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TİYE ALINDI: BURADA BİLE YÜZDE 22

Anket sonuçları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar "İstediği cevabı alamadı, Kılıçdaroğlu'nun provakasyonuna destek bulamadı" şeklinde yorumlarda bulunarak Mengü'yü tiye aldı.