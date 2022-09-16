Nevşin Mengü Erdoğan'ın Şangay liderleriyle olan fotoğrafını hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetli olarak katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında liderlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bulunduğu fotoğraf karesine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken bu durumu hazmedemeyen ve içlerindeki Erdoğan düşmanlığını her kulvara taşıyan fondaş medyanın gazetecisi Nevşin Mengü skandal ifadelere başvurdu.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN ZORUNA GİTTİ

Batı hayranlığından dolayı doğuya olan yön duygularını kaybetmişçesine düşmanca tavırlar sergileyen ve toplantıya katılan devlet liderlerini 'diktatör' olarak tanımlayan Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.

ERDOĞAN'A 'DİKTATÖR' YAKIŞTIRMASI

Mengü, liderlerin olduğu fotoğraf karesini paylaşarak "Tam olarak neyiyle gurur duyacağımızı anlamadım. Cb diktatörlerle iyi anlaşıyor diye mi gurur duyalım. Öyle bir fotoğraf ki bir rahmetli İdi Amin eksik. Liderimiz ortamını bulmuş, diktatörlerle şakalar komiklikler" ifadelerini kullandı.

MENGÜ'NÜN GURUR DUYDUĞU KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük beğeni toplayan tarihi buluşmasını hazmedemeyen Mengü'nün HDP ve CHP buluşmasının yer aldığı fotoğraf kareleri hakkındaki paylaşımları akıllara getirdi. Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun buluşmasını sosyal medya hesabından 'Gecenin fotoğrafı' diye paylaşarak memnuniyetini dile getirmişti.