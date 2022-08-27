Nevşin Mengü'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e destek

Konserinde imam hatip liselilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün tutuklandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasına itiraz etti.

"HER OKUL MEZUNUYLA İLGİLİ ESPRİ YAPILIR"

"Bu kadar alınganlık olmaz. Galatasaray Liseliler için yapılan espriler de var. Ben TED mezunuyum, TED'liler için yapılan espriler de var." diyerek imam hatiplilerin alınganlık gösterdiğini ve yapılan hakaretin 'espri' olduğunu iddia eden Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç ben böyle kendini yerlerden yerlere atıp 'Vay bana öyle mi dedin' diyeni duymadım. Allah aşkına bu da mağdur ola ola... Vay biz mağduruz da bize yan bakıldı da... Böyle yaşanmaz ki. Espri de yapılır. Her okul mezunu ile ilgili de yapılır. Bu ne yani."