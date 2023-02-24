Netflix, 30'dan fazla ülkede fiyatları düşürüyor

Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika'nın alt sahara bölgesi ve Ortadoğu'da bazı bölgelerde fiyatlar düşürüldü.

Abonelik ücretleri düşürülen ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Hırvatistan, Venezuela, Kenya ve İran gibi ülkeler bulunuyor.

Düşüş, belirli fiyat planlarına uygulanıyor ve bazı durumlarda abonelik ücretleri yarıya kadar düşüyor.

Bir Netflix sözcüsü, "Üyelerimizin deneyimini geliştirmek için her zaman araştırma yapıyoruz. Belirli ülkelerde planlarımızın fiyatlandırmasını güncellediğimizi doğrulayabiliriz" dedi.

Wall Street Journal haberinin ilk olarak yayınlanmasından sonra şirketin hisseleri, New York'ta Perşembe günü yüzde 3.4 düştü.

Netflix, Amazon, HBO ve Disney gibi akış rakipleriyle artan rekabetle karşı karşıya.