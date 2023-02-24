Netflix, 30'dan fazla ülkede fiyatları düşürüyor
Dünya çapında faaliyet gösteren yayın platformu Netflix, daha fazla abone çekmek için 30'dan fazla ülkede fiyatlarını düşürdü.
Asya, Avrupa, Latin Amerika, Afrika'nın alt sahara bölgesi ve Ortadoğu'da bazı bölgelerde fiyatlar düşürüldü.
Abonelik ücretleri düşürülen ülkeler arasında Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Hırvatistan, Venezuela, Kenya ve İran gibi ülkeler bulunuyor.
Düşüş, belirli fiyat planlarına uygulanıyor ve bazı durumlarda abonelik ücretleri yarıya kadar düşüyor.
Bir Netflix sözcüsü, "Üyelerimizin deneyimini geliştirmek için her zaman araştırma yapıyoruz. Belirli ülkelerde planlarımızın fiyatlandırmasını güncellediğimizi doğrulayabiliriz" dedi.
Wall Street Journal haberinin ilk olarak yayınlanmasından sonra şirketin hisseleri, New York'ta Perşembe günü yüzde 3.4 düştü.
Netflix, Amazon, HBO ve Disney gibi akış rakipleriyle artan rekabetle karşı karşıya.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9