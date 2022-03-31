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"Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı"

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında şehit edilmesinin 7. yılında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki anma töreninde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Gündem 31.03.2022, 13:19 31.03.2022, 14:16
"Neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün, terör eylemleriyle bir mesafe alamadığını belirterek, "Bundan sonra da alacağı bir mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek, ama bu millet ve milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 7. yılında, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi.

Tören nedeniyle adliyenin içindeki artrium alanına, dev Türk bayrakları, üzerinde "Saygıyla anıyoruz unutmadık, unutmayacağız" yazılı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafı ile milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber" sözlerinin yazılı olduğu dev bir pankart asıldı.

Törende konuşan Bakan Bozdağ, hain bir terör örgütünün alçak teröristleri tarafından şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın şehadete yürüyüşünün yedinci seneidevriyesi münasebetiyle toplandıklarını söyledi.

Başta Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tüm yargı şehitlerini, asker, polis ve vatan için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehadete yürüyen her bir şehidi rahmet, minnet ve dua ile yad ettiğini dile getiren Bozdağ, "Mekanları cennet, makamları ali olsun. Bizim inancımız gereği şehitler ölmez, onlar diridirler biz bilmeyiz ama Rabb'im onları ayrı bir şekilde nimetlendirir." ifadelerini kullandı.

İnancımıza göre şehitlerin ölmediğini ancak teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenlerin yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin uzun zamandır nice terör örgütleriyle mücadele ettiğini anlattı.

Bozdağ, neredeyse alfabede terör örgütlerinin isimlerini sayacak harf kalmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilumum terör örgütleri diyorum ama şunu hepimiz çok iyi görüyor ve biliyoruz ki, bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine dönük siyasi ve başkaca hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır. Onların talimatıyla eylem yaparlar, onların talimatıyla harekete geçerler. Bugün PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün, DHKP-C terör örgütünün ve diğer terör örgütlerinin tamamının ağa babalarını siz de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. 84 milyon Türk vatandaşı da çok ama çok iyi bilmektedirler. Aziz milletimizin her bir ferdi bunlara karşı müteyakkızdır. Ne gariptir ki bir yandan hak hukuk adalet, bir yandan emperyalizme karşı omuz omuza deyip ondan sonra dünyanın en büyük emperyalistlerinin kucağında bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin savcısına, hakimine, avukatına, askerine, polisine kurşun sıkmayı meziyet zanneden alçakları, terörü, terör örgütlerini ve bunların güttüğü teröristleri bir kez daha Çağlayan Adliyesi'nden lanetliyorum."

- "Terör örgütünün eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nde aldığı bir mesafe yoktur"

Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör bitene, terör örgütleri yok edilene ve en son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle etkin, kararlı, sürekli mücadelesini sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nde aldığı bir mesafe yoktur. Bundan sonra da alacağı bir mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu millet ve bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleriyle mücadele ederken sadece bunlarla mücadele ettiğimizi düşünmüyoruz. Bunlara silah, para, eylem koordinatı veren ve bunları koyun gibi güden çobanlarıyla da bağlarıyla da mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle dünden bugüne biz bu mücadelede milletimizin, devletimizin aleyhine bir sonucun da olmasına izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz."

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın yargıyı temsil ettiğini, yargının da millet adına hüküm verdiğini belirten Bozdağ, öte yandan yargının, adaleti ayakta tutan ve tesis eden, dağıtan, hak arama mücadelesinde milletin hakka ve hakikate kavuşmasına vesile olan yüce bir görevi yaptığını söyledi.

- "Bizi terör eylemleri ile bitiremezler"

Bozdağ, teröristlerin Mehmet Selim Kiraz'a sıktığı kurşunların, sadece bir kahraman vatan evladını şehit etmediğini, aynı zamanda adalete, hukuk devletine, hukuk düzenine sıkılmış kurşunlar olduğunu dile getirdi.

Bunların, birliğe, dirliğe ve devlete sıkılmış kurşunlar olduğunu vurgulayan Bozdağ, bunu yapanlarla mücadeleye devam edeceklerini, adaletin, yargı görevini yapanların ayakta olduğunu kaydetti. Bozdağ, "Bir Mehmet Selim Kiraz gitti, değerli babamızın ifade ettiği gibi şu anda 23 bin Mehmet Selim Kiraz sadece hakim savcı sınıfından." dedi.

Avukatlar da buna dahil edildiğinde yüz binleri bulan bir adalet ordusuna sahip olunduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizi terör eylemleri ile bitiremezler. Adalete hizmetten, adaleti ayakta tutmaktan, adaletin tecelligahı mekanlarda millete hakkını teslim etmekten asla alıkoyamazlar, koyamayacaklardır da. Bundan sonra da biz bunlarla mücadelemizi etkin bir şekilde inşallah sürdüreceğiz. Türkiye terörle mücadelesini etkin bir şekilde devam ettirerek yeni Mehmet Selim Kirazları yetkin bir şekilde yetiştirerek memleketimizin dört bir yanında adaleti tesis ederek ve ayakta tutarak milletimizin derdine derman olarak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin tereddüdü olmamalıdır, olmasın da. Türkiye güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Bu milletin evlatları şehitlerini unutmaz şehitlerinin emaneti analarını, babalarını, evlatlarını, kendi evlatlarından ayırt etmez. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu milletin evlatları adına bu vazifeyi gerektiği şekilde yerine getirir."

Bozdağ, bugüne kadar olduğu gibi şehitlerin hatırasına, onların emaneti ana ve babalarına, eşlerine ve evlatlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ #Mehmet Selim Kiraz
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