Nene Hatun kabri başında anıldı

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan Türk kadınının kahramanlığının simgelerinden Nene Hatun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında dualarla anıldı.

Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, anma programı kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların gününü kutladı.

Özgödek, "Belki sorun çok ama mutlaka insanoğlu olduğu sürece sorunlara da çözüm üretecektir. Bütün güzellikleri, kahramanlıkları, dünyaya, her şeye olumlu olarak verdikleri katkılar dolasıyla kadınlarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah daha mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini yürekten temenni ediyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkede de her geçen yıl gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amacına hizmet eder şekilde kutlandığını söyledi.

Savaşlarla kötülüğün, şiddetin ve emperyalist emellerin gölgesinde kalan kadınların ağır bedeller ödediğine dikkati çeken İlbaş, "Doğuran, pişiren, paylaştıran, toplayan, temizleyen, onaran ve koruyan kadındır. Evde, tarlada, fabrikada, okulda, işyerinde çalışan kadın olarak toplumun her kesiminde var olan ancak eşitsizliklerle mücadele etmek zorunda kalan kadınların sorunları, toplumsal bir sorun olmakla birlikte bu alanda duyarlılığımızın artarak devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur." diye konuştu.

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına konuşan avukat Bilge Mutlu Bilge de baro olarak her zaman kadınların yanında olduklarını vurguladı.

Bilge, "Adalet kadın hakkıyla güçlü dünya kadın hakkıyla güzel. Biz kadın hakları olarak diyoruz ki bir gün değil her gün kadınların yanındayız. Kadınlar günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser'in de konuşmasının ardından katılımcılar Aziziye Tabyası'ndaki Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti.

Burada din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Nene Hatun olmak üzere vatan savunmasında mücadele ederken şehit düşen kadınlar için dua edildi.

Program, katılımcıların mezara karanfil bırakmasıyla son buldu.