Nehirden 100 ton ölü balık çıkarıldı
Polonya, toplu balık ölümlerinin yaşandığı Oden Nehri'nden şu ana kadar 100 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu.
Gündem 17.08.2022, 07:44
Polonya İtfaiyesi Basın Ofisi'nden Monika Nowakowska-Drynda, nehirde yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.
Cuma gününden bu yana 100 ton civarında balığın nehirden çıkarıldığını belirten sözcü, çalışmalarda 500'den fazla itfaiyecinin görev aldığını söyledi.
Alman yetkililer, balık ölümlerinin ardından nehre girilmesini ve nehirden avlanılmasını yasaklamıştı.
Nehirdeki balıkların ölümüne neyin neden olduğunu henüz tespit edilemedi. Polonya, söz konusu bölgede yaşanan felaketin sorumlusunu tespit etmeye yardımcı olacak kişilere 210 bin euroluk ödül verileceğini duyurmuştu.
Yaklaşık 840 kilometre uzunluğundaki Oder Nehri, bir kısmı Almanya ve Polonya sınırlarında olmak üzere, Çekya'dan Baltık Denizi'ne kadar uzanıyor.
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