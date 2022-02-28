Necmettin Erbakan aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu

Hoca, mücahit ya da profesör...

Ona hiçbir zaman sadece ismiyle hitap edilmedi.

54'üncü hükümetin başbakanı, 'Milli Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan, 1926'da Sinop'ta doğdu.

1965'te profesör unvanını aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde asistanlık yaptı.

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel okul arkadaşlarıydı.

Necmettin Erbakan Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. 27 yaşında Doçent unvanı aldı. 1965'te profesör oldu.

1969'da bağımsız milletvekili seçildi

Almanya'da yaptığı araştırmalar sonrası 1950'li yıllarda Gümüş Motor’u kurdu. Türkiye'nin ilk motor üretimini yaptı.

Odalar Birliği Başkanı seçildi, ancak Ankara Valiliği'nin emriyle görevinden uzaklaştırıldı. Bu karar, Erbakan'ın siyaset yolculuğunu başlattı. 1969'da Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi.

1970'te Milli Görüş Hareketinin ortaya çıkmasını sağlayacak Milli Nizam Partisi'ni, 1972'de ise Milli Selamet Partisi'ni kurdu.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Başbakan Bülent Ecevit'in koalisyon ortağıydı.

12 Eylül darbesinde tutuklandı

12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanan Erbakan, 9 ay cezaevinde kaldı.

1987'de siyasi yasaklı olduğu dönemde kurulan Refah Partisi'nin başına geçti.

Refah Partisi, önce 1994'te büyükşehirlerde başkanlıkları aldı, ardından 1995'teki genel seçimlerde sandıktan birinci çıktı. Ancak, hükümeti kurma görevi önce Erbakan'a verilmedi. Necmettin Erbakan, başbakanlık koltuğuna ancak bir yıl sonra oturdu.

Necmettin Erbakan, 28 Şubat sürecinde başbakanlık koltuğundaydı

54'üncü hükümeti, Tansu Çiller'in genel başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile kurdu.

28 Şubat post-modern darbesinde de başbakanlık koltuğundaydı. Kendisine verilen muhtırayı reddetti.

1997'de Başbakanlık görevini koalisyon ortağı Tansu Çiller'e devretmek üzere istifa etti. Refah Partisi 1998'de kapatıldı.

Milli Görüş'ün lideri son nefesine kadar siyasett kaldı

1997'de Fazilet Partisi kurulduğunda yine yasaklıydı. Yasağın sona ermesinin ardından Fazilet Partisi'nin başına geçen Erbakan, hakkında verilen mahkumiyet kararı yüzünden istifa etti. Fazilet Partisi de kapatılınca yerine kurulan Saadet Partisi'nin başına geçti.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı olan Necmettin Erbakan, vefat ettiği 27 Şubat 2011'e kadar görevini sürdürdü.