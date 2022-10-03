Necmettin Erbakan'a en yakın isimlerden biri olan Osman Akgün vefat etti

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden olan ve zaman zaman korumalığını, özel şoförlüğünü ve özel kalemliğini yapan Osman Akgün hayatını kaybetti.

Saadet Partisi GİK üyesi olan Osman Akgün’ün cenazesi 4 Eylül 2022 Salı günü Edremit yeni mezarlığa defnedilecek.